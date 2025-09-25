У Данії закрили аеропорт “Ольборг” через невідомі безпілотники

Аеропорт “Ольборг” у північній частині Данії у ніч на 25 вересня припиняв роботу через дрони в його повітряному просторі.

Про це пише Reuters та повідомляє поліція Північної Ютлантії.

Повідомлення про невідомі безпілотники у небі над аеропортом “Ольборг” з’явились близько 10 вечора.

“Поліція Північної Ютландії отримала повідомлення о 21:44 про кілька невпізнаних безпілотників у повітряному просторі над аеропортом Ольборг. Поліція присутня у великій кількості в цьому районі та уважно стежить за ситуацією”, – повідомила поліція Північна Ютландія в мережі Х.

Через це данський аеропорт “Ольборг” припинив роботу, але кількість БпЛА у повітряному просторі в поліції не уточнили.

Час прильоту та вильоту змінили чотири рейси, зокрема два літаки SAS, один Norwegian та один KLM.

За даними місцевих ЗМІ, також дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів – в Есб’єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

Близько 4 ранку данські правоохоронці повідомили, що безпілотники залишили небо над аеропортом.

“Неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг. Розпочато розслідування”, – йдеться в повідомленні.