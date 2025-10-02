Зеленський у Данії обговорив з прем’єркою Фредеріксен захист неба та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Данії на саміті Європейської політичної спільноти. Свій візит він розпочав із зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

За словами глави держави, однією з ключових тем стали нещодавні порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії. «Росія ескалує, і ми говорили, як можемо реагувати на ці загрози», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна неодноразово пропонувала створення спільної інтегрованої системи захисту неба. Він підкреслив, що українські технології та досвід фахівців можуть стати важливою частиною ініціативи ЄС «Стіна дронів». Зараз у Данії працює група українських військових, які допомагають колегам.

Реклама

Реклама

Окрему увагу на зустрічі приділили реалізації ініціативи PURL. Зеленський подякував Данії за внесок у розмірі 90 мільйонів євро, а також за новий пакет військової допомоги понад 360 мільйонів євро, спрямований на підтримку українського виробництва в межах данської моделі.

«Дякую прем’єр-міністерці Фредеріксен та данському народові за міцну підтримку», – підсумував президент.