Кримінал

У Чернігові затримали підозрюваного в нападі на працівника ТЦК, який застосував проти військового газовий балончик
10 Лютого 2025 13:31
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У Чернігові за підозрою в нападі на працівника ТЦК затримали чоловіка / Фото: Поліція Чернігівської області
У Чернігові за підозрою в нападі на працівника ТЦК затримали чоловіка / Фото: Поліція Чернігівської області

У Чернігові чоловік розпилив в обличчя працівника ТЦК та СП перцевий балончик та погрожував військовому телескопічним кийком. Нападника затримали, в його квартирі знайдено нарковмісні речовини та набої різного калібру.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

6 лютого на одній із вулиць Чернігова під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

Поліцейські встановили особу підозрюваного – ним виявився 43-річний містянин. Після цього чоловік зачинився у своїй квартирі – затримували його бійці батальйону поліції особливого призначення.

Під час обшуку поліцейські вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру. Затриманого доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями:

  • умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Також слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція за найтяжчою з цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Результат обшуку у квартирі нападника на працівника ТЦК / Фото: Поліція Чернігівської області

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