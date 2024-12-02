Кримінал

У Чернігові затримали місцеву жительку, яка намагалась допомогти ворогу у коригуванні ударів
2 Грудня 2024 14:09
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сбу
Затримання зловмисниці / CБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді жительці Чернігова, яка встановлювала камери відеоспостереження для коригування російських авіаударів по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними СБУ, на початку листопада саме за наведенням підозрюваної росіяни завдали удару по Чернігову двома авіаційними ракетами Х-59.

Як встановила військова контррозвідка, жінка була завербована російською воєнною розвідкою через її антиукраїнські коментарі в проросійських Telegram-каналах. Їй доручили встановити приховані відеокамери поблизу потенційних цілей, щоб збирати інформацію про місця розташування української ППО та фіксувати наслідки ворожих атак.

Зрадницю затримали біля її помешкання у Чернігові. Під час обшуку вилучили обладнання для відеофіксації та мобільний телефон із доказами її співпраці з російською розвідкою.

Жінці оголосили підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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