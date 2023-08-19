У Чернігові оголошено жалобу

Число постраждалих у Чернігові зросло до 117 осіб, повідомив виконувач обов’язків мера міста Олександр Ломако.

Кількість загиблих залишається незмінною – 7 осіб, включно із шестирічною дитиною.

Більшість постраждалих та загиблих, за словами української влади, у момент атаки перебували за межами драмтеатру, куди потрапила ракета.

«Жертви перебували в автомобільному транспорті, йшли через пішохідний перехід, йшли із трьох церков, де вони освячували фрукти. Ми маємо чітко задокументувати цей військовий злочин. Це ляже у скарбничку доказової бази злочинів РФ проти людства», – сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Чернігові 19-21 серпня оголошено днями жалоби за загиблими.