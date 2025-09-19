        Кримінал

        У Чернігові неповнолітні дівчата танцювали під російський шансон на Алеї Героїв

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 13:34
        У Чернігівській області за день сталося два інциденти на Алеях Героїв.

        Про це повідомила обласна поліція.

        У Чернігові дві дівчини, ймовірно неповнолітні, танцювали під російський шансон перед стендами з портретами загиблих воїнів. На поширеному в соцмережах відео чути пісню російського гурту “Воровайки”.

        Поліція розпочала перевірку та встановлює особи дівчат.

        У Чернігові дівчата танцювали під російський шансон на Алеї Героїв / Кадр з відео

        У Ніжині інша жінка розкидала квіти, які люди поклали до меморіальних стендів із захисниками.

        ЇЇ занайшли та склали адмінматеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).


