 У Черкасах затримали чергового російського агента

Контррозвідка СБУ затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Поплічником ворога виявився 33-річний місцевий мешканець, який готував координати для ракетно-дронових атак РФ по регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та Збройних Сил України, зокрема казарми, в яких проживали воїни. Як встановило розслідування, фігурант на своєму авто об’їжджав локації, де, на думку ворога, знаходилися пункти базування українських захисників. Після розвідувальних вилазок агент повертався додому і готував “звіт” для свого російського куратора”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його підривної діяльності. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.