У Чехії запрацював пілотний проєкт, який сприятиме поверненню українців додому

У Чехії почав роботу пілотний проєкт МВС, який сприятиме поверненню українців, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом, додому.
Про це повідомляє Radio Prague International.
У рамках програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення.
Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.