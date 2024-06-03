Політика

У Чехії запрацював пілотний проєкт, який сприятиме поверненню українців додому

3 Червня 2024 10:53
чехія
Прапор Чехії / getty images

У Чехії почав роботу пілотний проєкт МВС, який сприятиме поверненню українців, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом, додому. 

Про це повідомляє Radio Prague International.

У рамках програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення.

Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.


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