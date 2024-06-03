У Чехії запрацював пілотний проєкт, який сприятиме поверненню українців додому

У Чехії почав роботу пілотний проєкт МВС, який сприятиме поверненню українців, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом, додому.

Про це повідомляє Radio Prague International.

У рамках програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення.

Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.