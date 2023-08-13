Кримінал

У Чехії вилучено рекордну партію кокаїну

13 Серпня 2023 17:47
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чехія, наркотик

У розподільчому центрі мережі магазинів Albert у Клечанах під Прагою поліція виявила у партії бананів 646 кг кокаїну. Вартість вилученого наркотику становить близько 2 млрд крон, повідомила прес-секретар Національного штабу боротьби з наркотиками Люція Шмолдасова.

Вантаж було виявлений у ящиках працівниками складу, які й викликали поліцію, передає TV Nova. «Під час розвантаження піддонів з органічними бананами співробітники складу помітили підозрілі пакети. Під час обшуку було знайдено кілограмові пакети з підозрілим порошком. Вибіркова перевірка показала, що це наркотична речовина, точніше, кокаїн», – сказала Шмолдасова.

За попередніми даними, вилучена у Клечанах партія є однією з найбільших в історії Чехії.


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