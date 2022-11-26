Суспільство

У Чехії розпочався збір коштів на закупівлю ліхтариків та похідних пальників для України

26 Листопада 2022 16:52
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допомога, чехія

У Чехії розпочалося нове благодійне збирання коштів, яке стало відповіддю на знищення російською армією енергетичної структури України. На зібрані кошти буде закуплено лобові ліхтарики та туристичні пальники, які допоможуть українцям при відключеннях газу та електрики.

Про проведення збору інформаційному агентству ČTK повідомив актор і театральний режисер Вржетислав Рихлик, активіст Української ініціативи Південної Моравії, передає Радіо Прага.

Ініціатори благодійного збору наголошують, що атаки на цивільні об’єкти в Україні є проявом «найжалюгіднішої людської підлості, боягузливості та варварства, чому немає місця у XXI столітті. «Кадри, що зафіксували лікарів, які оперують маленьку дитину при світлі ліхтариків, шокують і говорять про величезну самовідданість і силу українців. Допоможіть Україні подолати зиму та темряву», – йдеться у зверненні.


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