У Бєлгороді внаслідок обстрілу загинуло троє людей

У Бєлгороді внаслідок обстрілу загинули троє, повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його оцінками, вісім РСЗВ “Вампір” збито ППО на підльоті до міста.

Але один снаряд влучив у вантажівку, в якій їхали чоловік і жінка, вони загинули. Ще одна жертва обстрілу – жінка, яка разом із сином прийшла годувати собак у гаражний кооператив.

“За життя її сина борються медики – у чоловіка осколкові поранення потиличної частини голови, плеча і грудної клітини”, – розповів губернатор.

Двоє чоловіків отримали закриті черепно-мозкові травми і перебувають у міській лікарні №2 міста Бєлгорода.

Різні пошкодження виявлено в 106 квартирах 22 багатоквартирних будинків, одному приватному житловому домоволодінні, гаражі, на двох соціальних об’єктах і двох госпсуб’єктах. Також пошкоджено 64 автомобілі.

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У Бєлгородському районі в селищі Дубове різних пошкоджень зазнали 13 приватних домоволодінь, 2 надвірні споруди, 2 гаражі, 6 автомобілів і автобус. Також пошкоджено фасад торгового центру і магазин на території ТЦ. У селищі Розумне постраждали два приватні домоволодіння і два автомобілі, у селищі Північне – одне приватне домоволодіння і один автомобіль.

Повідомляють також, що на прохання жителів через “поточну обстановку” в понеділок і вівторок закриють торгові центри. Крім цього скасують заняття в школах і коледжах, зокрема дистанційні.

Це стосується прикордонних з Україною округів – Бєлгородського, Борисівського, Волоконівського, Красноярузького районів, Грайворонського, Валуйського, Шебекинського і Яковлевського міських округів, а також міста Бєлгорода, уточнив Гладков.

Вишам теж порекомендують закритися на початку наступного тижня. Найскладніше скасувати роботу дитячих садків, зазначає Гладков.

“Ми попросимо, якщо є можливість, щоб діти залишилися вдома в понеділок і вівторок. Якщо такої можливості немає, значить будемо допомагати батькам, якщо вони працюють на критичних спеціальностях. Зрозуміло, що і вихователі, і нянечки, і технічний персонал переживають”, – припустив губернатор.

У Бєлгородській області регулярно лунає ракетна тривога. Цього тижня торгові центри, коледжі та школи вже закривали через обстріли, але вчитися можна було віддалено.