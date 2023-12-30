У Бєлгороді були атаковані виключно військові об’єкти

У російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар – Сили безпеки та оборони атакували військові об’єкти в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах.

“Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають”, – сказало джерело.

Спочатку у місті чули вибухи. Пізніше після цього почали писати про те, що на місці влучань видніється чорний дим.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков 30 грудня, о 14:10, заявив про обстріли центра міста. Він повідомив про нібито влучання у цивільний сектор.

“У місті запущено сирену ракетної небезпеки. Усі жителі мають спуститися до укриття. Небезпека зберігається”, – написав він.

За повідомлення російської влади, нібито відомо про чотирьох загиблих та сімох поранених.

Як пише «Комерсант» з посиланням на джерело, близьке до СКР, внаслідок обстрілу Білгорода постраждало близько 30 осіб, загинуло від п’яти до семи.

У Бєлгороді можуть запровадити режим НС для ліквідації наслідків.

Наразі у центрі міста щонайменше три пожежі — біля кінотеатру “Перемога”, на Соборній площі, на Громадянському проспекті.