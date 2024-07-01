Суспільство

У Бєлгороді блекаут після атаки дронів
1 Липня 2024 13:29
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Бєлгород, дрони
Ілюстративне фото / Вікіпедія

1 липня У кількох районах Бєлгорода та Бєлгородської області РФ  відключилася електрика та виникли проблеми з водою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Бєлгороденерго заявили, що причиною відключення став “зовнішній вплив на енергооб’єкт”. Який енергооб’єкт постраждав – не уточнюється. За попередніми даними, причиною відключення електрики стала атака на підстанцію.

У Бєлгороді, зокрема, не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом. На час відключення електроенергії в деяких районах для попередження про ракетну небезпеку використовуватимуть мобільні гучномовці, додали в адміністрації міста.

Електрика також зникла у Старому Осколі Бєлгородської області. У Шебекіному, Ровеньках, Волоконівці, Червоному та низці інших населених пунктів порушено водопостачання.

Деяким бєлгородцям, за даними Телеграм-каналу “Пєпєл”, прийшли смс-повідомлення про те, що подачу електрики відновлять лише о сьомій вечора.


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