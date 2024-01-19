У Британії вперше випробували лазерну зброю для збиття повітряних цілей

У Великій Британії система лазерної зброї DragonFire здійснила перший потужний постріл по повітряних цілях під час випробувань на полігоні на Гебридських островах.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що дальність дії DragonFire засекречена, але це зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль.

DragonFire використовує британську технологію, яка дає змогу доставити лазер високої потужності на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра.

“Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль наскрізь, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів”, — йдеться у повідомленні.

Використання лазеру протягом 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети, зазначається на сайті уряду. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.