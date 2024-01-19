Техно

У Британії вперше випробували лазерну зброю для збиття повітряних цілей

19 Січня 2024 16:33
читать на русском →
зброя, британія

У Великій Британії система лазерної зброї DragonFire здійснила перший потужний постріл по повітряних цілях під час випробувань на полігоні на Гебридських островах.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що дальність дії DragonFire засекречена, але це зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль.

DragonFire використовує британську технологію, яка дає змогу доставити лазер високої потужності на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра.

“Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль наскрізь, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів”, — йдеться у повідомленні.

Використання лазеру протягом 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети, зазначається на сайті уряду. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2024 16:55

Спроби росіян наступати наразі не дали жодного прориву, ― Буданов
19 Січня 2024 17:52

Кабмін виділив 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд
19 Січня 2024 14:40

Росія може планувати масштабний наступ влітку – FT
19 Січня 2024 14:12

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов’язаного
19 Січня 2024 11:08

Засновнику Concorde Capital Мазепі інкримінують організацію схеми протиправного заволодіння землями
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки