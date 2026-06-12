У Британії після відставки Гілі призначили нового міністра оборони: що відомо про Дена Джарвіса

У Великій Британії тривають кадрові зміни в оборонному блоці уряду. Після відставки міністра оборони Джона Гілі прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про призначення на цю посаду Дена Джарвіса.

Про це повідомляє Sky News.

Кадрові зміни відбулися після того, як Гілі розкритикував рівень фінансування оборонного інвестиційного плану та звинуватив уряд у недостатній підтримці програми.

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Невдовзі після цього про відставку також оголосив міністр у справах Збройних сил Ел Карнс, який раніше публічно критикував оборонний інвестиційний план.

Коментуючи призначення Джарвіса, Стармер заявив, що його головним обов’язком є забезпечення безпеки британських громадян.

“Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші збройні сили та реагуємо на зростаючі загрози, з якими стикається наша країна”, — сказав прем’єр.

За словами Стармера, нинішній уряд забезпечує найбільше тривале збільшення оборонних витрат з часів Холодної війни.

Ден Джарвіс представляє округ Барнслі-Норт у парламенті з 2011 року. У 2018–2022 роках він був мером Південного Йоркширу, а після перемоги лейбористів на виборах 2024 року обіймав посаду міністра безпеки в Міністерстві внутрішніх справ.

До політичної кар’єри Джарвіс служив офіцером Парашутного полку Великої Британії та брав участь у військових місіях у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.