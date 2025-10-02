У Британії конфіскували рекордні 61 тис. біткойнів у шахрайки з Китаю

45-річна громадянка Китаю Чжимін Цянь, відома також як Яді Чжан, постала перед судом у Лондоні та визнала провину у відмиванні коштів через криптовалюту. Це сталося після того, як поліція Великобританії конфіскувала понад 61 тисячу біткойнів, вартістю понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів, що стало найбільшою у світі операцією з вилучення криптоактивів.

Чжімінь Цянь організував шахрайство в Китаї в період з 2014 по 2017 рік, в результаті якого 128 000 людей залишилися без грошей / Фото: Shutterstock

Про це пише Guardian.

Цянь організувала масштабну фінансову аферу в Китаї у 2014–2017 роках, ошукавши понад 128 тисяч людей. У 2017 році вона втекла до Великобританії за підробленим паспортом Сент-Кіттс і Невіс. Наступного року поліція Метрополітен провела обшук у її розкішному маєтку в Гемпстеді, де виявила цифрові гаманці з біткойнами та сейф із додатковими криптоактивами.

У Саутворкському королівському суді Цянь за допомогою перекладача з мандаринської визнала себе винною у придбанні та володінні злочинним майном у вигляді криптовалюти з жовтня 2017-го по квітень 2024 року. Вирок буде винесено пізніше, але вже зараз справа названа однією з найбільших в історії Британії операцій з відмивання грошей.

Її співучасницею була 43-річна Цзянь Вен, колишня працівниця китайського ресторану у Лідсі. Вона допомагала відмивати кошти, вела розкішний спосіб життя, купувала нерухомість, у тому числі в Дубаї. У 2024 році Вен засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення, а на початку 2025-го суд зобов’язав її повернути понад 3 мільйони фунтів.

Розслідування, яке тривало кілька років і потребувало співпраці з правоохоронцями Китаю, очолювала детектив-сержант Ізабелла Гротто. Вона наголосила, що арешт Цянь став результатом «років копіткої роботи та аналізу тисяч документів із кількох юрисдикцій».

Голова підрозділу з економічних та кіберзлочинів поліції Метрополітен Вілл Лайн назвав цю справу «однією з найбільших операцій з відмивання грошей у Великобританії та однією з найцінніших справ із криптовалютою у світі».

Афера Цянь у Китаї залишила тисячі жертв без заощаджень. Слідчі наголошують, що вилучені біткойни походять безпосередньо з цього шахрайства, а сама справа підкреслює глобальний характер фінансових злочинів і виклики у регулюванні криптовалют.