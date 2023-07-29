Суспільство

У Британії ідентифікували останки воїна залізного віку, ним виявилася жінка

29 Липня 2023 10:09
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археологія

Вченим вдалося ідентифікувати останки з виявленого 1999 року на архіпелазі Сіллі на півдні Великобританії багатого поховання залізного віку, вони належать жінці воїну.

Як повідомляє The Guardian, у похоронній камері крім меча та щита – традиційних атрибутів чоловіка – знаходилися також брошка та бронзове дзеркало, прикрашене зображенням сонця, яке асоціюється з жінкою. Такий незвичайний набір предметів спровокував у науковому співтоваристві суперечки про гендерну приналежність останків.

Точно визначити, кому належала могила двохтисячолітньої давності, довгий час було неможливо. Від тіла залишилися лише невеликі фрагменти кісток і зубів загальною вагою всього 150 г, спроби з’ясувати стать за допомогою їхнього ДНК-аналізу не увінчалися успіхом.

Крапку в багаторічній дискусії поставив доктор Глендон Паркер із Каліфорнійського університету в Девісі. Він проаналізував білок зубної емалі та дійшов висновку, що на архіпелазі похована жінка-воїн.

“Зубна емаль – найтвердіша і міцніша речовина в організмі людини. Вона містить білок, пов’язаний або з X-, або з Y-хромосомою, що означає, що його можна використовувати для визначення статі. (…) Наш аналіз включав у себе вилучення слідів білків із крихітних шматочків уцілілої зубної емалі. Це дозволило нам розрахувати 96-відсоткову ймовірність того, що людина була жінкою”, – наводяться у статті слова Паркера.


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