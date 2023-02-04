У Британії готуються визнати групу Вагнера терористичною організацією

Міністерство внутрішніх справ розробляє плани щодо офіційної заборони російських найманців групи Вагнера як терористичної організації, повідомляє The Telegraph.

Бойовики зіграли центральну роль у вторгненні Володимира Путіна в Україну і зараз очолюють спроби взяти східне місто Бахмут.

Заборона означатиме, що не лише приналежність до Вагнера чи відвідування його зборів стане кримінальним злочином, але й заохочення його підтримки чи розміщення його логотипу публічно.

Це означало б поставити «Вагнера» на таку ж правову основу, як і сумнозвісні терористичні групи, такі як «Аль-Каїда», виконавці терактів 11 вересня, і джихадисти ІДІЛ.

Такий крок може мати наслідки для здатності групи залучати гроші, якщо будь-які активи або потоки доходу пройдуть через фінансові установи Великобританії.

Остаточне рішення щодо відсторонення Вагнера ще не прийнято, але інсайдери Уайтхоллу передбачили, що зелене світло буде досягнуто набагато швидше, враховуючи гостроту ситуації в Україні та єдність у цьому питанні в Уайтхоллі.

Том Тугендхат, міністр з безпеки публічно висловив своє засудження Вагнера. Очікується, що уряд продовжить свою позицію, не підтверджуючи свої плани заборони, доки остаточне рішення не буде публічно оголошено.

Представник уряду сказав: «Хоча уряд переглядає список заборонених організацій, ми не коментуємо, розглядається чи ні конкретна організація для заборони».