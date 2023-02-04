Політика

У Британії готуються визнати групу Вагнера терористичною організацією

4 Лютого 2023 15:17
8
британія, вагнер

Міністерство внутрішніх справ розробляє плани щодо офіційної заборони російських найманців групи Вагнера як терористичної організації, повідомляє The Telegraph.

Бойовики зіграли центральну роль у вторгненні Володимира Путіна в Україну і зараз очолюють спроби взяти східне місто Бахмут.

Заборона означатиме, що не лише приналежність до Вагнера чи відвідування його зборів стане кримінальним злочином, але й заохочення його підтримки чи розміщення його логотипу публічно.

Це означало б поставити «Вагнера» на таку ж правову основу, як і сумнозвісні терористичні групи, такі як «Аль-Каїда», виконавці терактів 11 вересня, і джихадисти ІДІЛ.

Такий крок може мати наслідки для здатності групи залучати гроші, якщо будь-які активи або потоки доходу пройдуть через фінансові установи Великобританії.

Остаточне рішення щодо відсторонення Вагнера ще не прийнято, але інсайдери Уайтхоллу передбачили, що зелене світло буде досягнуто набагато швидше, враховуючи гостроту ситуації в Україні та єдність у цьому питанні в Уайтхоллі.

Том Тугендхат, міністр з безпеки публічно висловив своє засудження Вагнера. Очікується, що уряд продовжить свою позицію, не підтверджуючи свої плани заборони, доки остаточне рішення не буде публічно оголошено.

Представник уряду сказав: «Хоча уряд переглядає список заборонених організацій, ми не коментуємо, розглядається чи ні конкретна організація для заборони».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Лютого 2023 11:12
84

В Україні знову продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію
4 Лютого 2023 14:44
67

У Міненерго назвали три області з критичним енергопостачанням
4 Лютого 2023 13:45
49

Спроба РФ інтегрувати окуповані території навряд чи матиме негайний вплив на кампанію, – розвідка Британії
4 Лютого 2023 12:42
53

Новий обмін полоненими: скількох захисників Україна повернула додому
4 Лютого 2023 12:15
47

Росія маніпулює “терористичною загрозою” і війною в Україні, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
усі думки