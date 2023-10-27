Політика

У боях за Авдіївку ворог вже втратив щонайменше бригаду – Зеленський

27 Жовтня 2023 15:32
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

“Глава держави подякував голові британського уряду за потужні слова підтримки України, які прозвучали в британському парламенті 23 жовтня. Президент також висловив подяку за всю своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів”, – повідомляє у п’ятницю пресслужба Офісу президента.

Співрозмовники детально обговорили ситуацію на фронті. “Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду”, – розповів Зеленський.

Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

Зеленський поінформував Сунака про ситуацію в Чорному морі та дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства. За словами глави держави, попри всі загрози “зерновий коридор” продовжить функціонувати.

Співрозмовники обговорили подальшу роботу з упровадження страхування цивільних суден. Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході та погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти. Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.


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