Суспільство

У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли дрон

18 Вересня 2023 11:10
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Болгарія

Вночі 18 вересня на узбережжі Чорного моря у болгарському селі Тюленево виявили невідомий дрон-камікадзе з вибуховим пристроєм.

Про це пише Novinite.

За даними ЗМІ, про падіння безпілотника правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

Яким чином дрон опинився на болгарському узбережжі – чи впав з повітря, чи його змило течією – наразі невідомо. Про приналежність БПЛА інформації також немає.

“Вчора ввечері близько 21:30 нам зателефонували й сказали, що хвилі вимили схожий на безпілотник об’єкт. Станом на 22:10 вчора ввечері територія була оточена. Дії на даний момент – ізолювати територію для захисту життя та здоров’я людей, які проживають у цьому районі, до прибуття представників Міноборони”, – повідомив мер громади Шабла Маріан Жечев.

На питання, чи відоме походження безпілотника, він зазначив, що “з того, що видно здалеку, це один із тих, які використовувалися на війні в Україні”.

Як повідомили у Міністерстві оборони Болгарії, на місце виїхала спецгрупа МВС у складі п’яти військових. Вони проведуть розвідку об’єкта, після чого буде прийнято рішення, куди його утилізувати.

Варто зазначити, що Тюленево – населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали уламки російських дронів.


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