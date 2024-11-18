Суспільство

У більшості регіонів України діють графіки відключення світла
18 Листопада 2024 12:08
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відключення, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У понеділок, 18 листопада, у більшості регіонів діють графіки обмеження споживання електроенергії, запроваджені після масштабної ракетної атаки Росії. Енергетики змогли відновити електропостачання для майже 150 тисяч абонентів. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

“Вчора зранку Росія завдала чергових масованих ударів по українській енергосистемі, атакуючи об’єкти генерації та передачі електроенергії в різних регіонах. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків”, — зазначено у повідомленні.

З 06:00 до 22:00 у більшості областей діють погодинні відключення. Деталі щодо енергопостачання можна знайти на офіційних сайтах обленерго. Підприємства критичної інфраструктури та ті, що імпортують понад 80% електроенергії, відключення не торкнуться.

Міненерго закликає до раціонального використання електроенергії, що допоможе знизити навантаження на систему. Протягом останньої доби живлення було відновлено для 148 898 споживачів, які постраждали через бойові дії.


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