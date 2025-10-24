У Білорусі заблокували російську соцмережу “ВКонтакте”

У Білорусі заблокували соціальну мережу «ВКонтакте» за поданням Комітету державної безпеки. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті державного підприємства «БелГИЭ», яке здійснює нагляд за електрозв’язком.

Скриншот сайту “БелГИЭ”

Згідно з офіційним записом у державному реєстрі, 24 жовтня 2025 року доступ до домену vk.com обмежено «на підставі подання КДБ Республіки Білорусь». Раніше, у червні, до списку обмеженого доступу було внесено ще один домен, пов’язаний із цією соцмережею.

Користувачі в Білорусі повідомляють, що сайт «ВКонтакте» не відкривається через основних провайдерів, хоча мобільний додаток місцями продовжує працювати.

Офіційних пояснень від білоруського КДБ або Міністерства інформації наразі немає. За даними місцевих ЗМІ, блокування може бути пов’язане з діяльністю опозиційних спільнот у соцмережі, яку силові структури неодноразово використовували для ідентифікації активістів.

«ВКонтакте» залишається однією з найпопулярніших платформ у Білорусі, особливо серед молоді. Рішення про її блокування може суттєво обмежити доступ білорусів до інформаційного простору за межами державних ЗМІ.