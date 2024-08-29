У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського дрона-камікадзе

У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття Шахеда, який залетів на територію країни.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт “Беларускі Гаюн“

За інформацією аналітиків, уночі 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із “Шахедів” знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі.

За даними моніторингу, після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.

“Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі – російський дрон-камікадзе типу “Шахед””.