Політика

У Білорусі розпочався заочний суд над Тихановською

17 Січня 2023 12:41
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білорусь

У міському суді Мінська у вівторок, 17 січня, розпочався заочний суд над однією з лідерок білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка оголосила себе президенткою країни після виборів глави держави у серпні 2020 року.

Тихановську, а також інших опозиціонерів Павла Латушка, Марію Мороз, Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського звинувачують у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом. Крім того, їм закидають створення екстремістського формування та керівництво ним, публічні заклики до запровадження санкцій та інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, розпалювання соціальної ворожнечі.

Фігурантам справи у різному поєднанні інкриміновано ще кілька статей. Так, Тихановську додатково звинувачують у зраді державі, підготовці до участі у масових заворушеннях, захопленні та утриманні будівель та споруд, перешкоджанні роботі Центральної виборчої комісії. Латушко інкримінують перевищення службових повноважень та отримання хабара.

У цій справі в Білорусі проведено так зване “спецпровадження”, яке дозволяє відкривати кримінальні справи стосовно фігурантів, які перебувають за межами країни та ухиляються від “явки до органу, який веде кримінальний процес”. Щодо всіх фігурантів заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Світлана Тихановська назвала заочний суд над нею фарсом та помстою з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка. “Ці судові процеси – зовсім не судові процеси. Це шоу, фарс, і до правосуддя це не має жодного стосунку. Це особиста помста Лукашенка та його поплічників, але не лише мені, а й іншим людям, які протистоять йому”, – заявила вона на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі 16 січня.

За словами Тихановської, їй не надали доступу до судових документів. Спроба зв’язатися із призначеним судом адвокатом була невдалою. “Я навіть не знаю, що мій так званий адвокат робитиме завтра в цьому суді, як він збирається мене захищати. Я не знаю, скільки триватиме цей суд, скільки днів, але я впевнена, що мене засудять до багатьох років в’язниці”, – сказала білоруська опозиціонерка.


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