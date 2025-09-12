У Білорусі розпочалися спільні з РФ навчання “Захід-2025”: що відомо

Сьогодні, 12 вересня, в Білорусі розпочалися сумісні з РФ стратегічні навчання “Захід-2025”. За офіційною інформацією, білоруські та російські війська відпрацьовуватимуть дії з “відбиття можливої агресії” й підвищення взаємодії.

Про це повідомляє білоруське агентство БелТА.

Навчання триватимуть до 16 вересня на полігонах Республіки Білорусь і Російської Федерації.

“Мета навчання – відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави і готовності до відбиття можливої агресії”, – йдеться у повідомленні.

Навчання зосереджені на вдосконаленні навичок командування і штабів в управлінні військами під час відбиття агресії, підвищенні рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців, а також відпрацюванні спільних дій з нейтралізації загроз і стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави.

Як пише видання Bild, офіційно у п’ятиденних навчаннях, що відбудуться неподалік кордонів Польщі, Литви та України, візьмуть участь 18 200 військовослужбовців, з них 5 500 з Росії.

У НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання: напередодні Польща повністю закрила кордон з Білоруссю – рішення ухвалили ще до вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Також Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.