У Білому домі заявили, що цього тижня Іран може здійснити атаку на Ізраїль 

Іран може здійснити “значну” атаку на Ізраїль вже цього тижня.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує AFP.

Іран і ліванське угруповання “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за вбивства політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії і командира “Хезболли” Фуада Шукра.

За словами Кірбі, необхідно готуватись до того, що “це може бути значна серія атак”.

“Ми поділяємо ті ж занепокоєння і очікування, що і наші ізраїльські колеги щодо можливих термінів – це може статися вже цього тижня”, – додав він.