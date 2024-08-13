Суспільство

У Білому домі заявили, що цього тижня Іран може здійснити атаку на Ізраїль 
13 Серпня 2024 09:34
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ізраїль, іран, сша
Ілюстративне фото / Reuters

Іран може здійснити “значну” атаку на Ізраїль вже цього тижня.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує AFP.

Іран і ліванське угруповання “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за вбивства політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії і командира “Хезболли” Фуада Шукра.

За словами Кірбі, необхідно готуватись до того, що “це може бути значна серія атак”.

“Ми поділяємо ті ж занепокоєння і очікування, що і наші ізраїльські колеги щодо можливих термінів – це може статися вже цього тижня”, – додав він.


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