У Білому домі заперечили тиск на Україну щодо переговорів з РФ

Білий дім заявив у п’ятницю, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок мирних переговорів з Росією, відкинувши думку про те, що США тиснуть на Київ для переговорів.

Про це пише “Європейська правда”.

Білий дім заявив у п’ятницю, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок мирних переговорів з Росією, відкинувши думку про те, що США тиснуть на Київ для переговорів.

Про це, як пише “Європейська правда“.

“Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів – це наступна найкраща річ після того, як Путін просто виведе свої війська. Ми також сказали, що Зеленський сам має визначити, чи готовий він до переговорів і коли та як ці переговори виглядатимуть. Ніхто зі Сполучених Штатів не тисне і не підштовхує його до столу переговорів”, – заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Цей коментар пролунав через два дні після того, як головний генерал Пентагону, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, припустив, що після великих перемог на полі бою і значного ослаблення російських сил, Київ може скористатися цим і почати переговори про припинення війни.

Міллі зазначив, що малоймовірно, що українські сили зможуть незабаром відвоювати всі окуповані Росією землі, особливо Крим, який Москва захопила у 2014 році.

Але Кірбі наголосив, що ніякого тиску немає і що США не вживають власних дій.

“Ми не збираємося вести дискусії з росіянами про припинення війни в Україні без участі України в цій розмові. Ці розмови не відбуваються, тому що президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що він не готовий до цього. І ви не можете звинувачувати його, тому що Москва сама вказала, що не готова до переговорів”, – зазначив Кірбі.