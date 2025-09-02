У Білому домі анонсували черговий “важливий” виступ Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 вересня виступить із новою “важливою” заявою. Про це стало відомо з його розкладу, опублікованого пресслужбою Білого дому.

Виступ заплановано на 14:00 за Вашингтоном (21:00 за київським часом). Тема звернення наразі невідома.

Цього дня минає черговий термін, який Трамп визначив для укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявляв, що цього тижня Вашингтон “дуже уважно розгляне” можливість нових санкцій проти Росії після посилення ударів по Україні.

За його словами, “усі варіанти залишаються на столі”, і найближчими днями ці кроки можуть бути обговорені детальніше.