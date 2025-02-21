У Балтійському морі знову пошкоджено підводний кабель

Берегова охорона Швеції зафіксувала пошкодження ще одного кабелю зв’язку в економічній зоні Швеції в Балтійському морі, поблизу острова Готланд.

За даними SVT, у виключній економічній зоні Швеції пошкоджено телекомунікаційний кабель C-Lion 1 фінської держкомпанії Cinia, що з’єднує Фінляндію та Німеччину.

У листопаді 2024 року вже повідомлялося про пошкодження цього кабелю. Через кілька днів після обриву його відремонтували. У пошкодженні кабелю запідозрили китайський суховантаж Yi Peng 3.

Коли цього разу кабель було пошкоджено, невідомо. Берегова охорона Швеції заявила, що їй відомо про подію з 20 лютого. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що він у курсі того, що трапилося.

“Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже говорив, їх необхідно розглядати в контексті серйозної ситуації з безпекою”, – додав він.