Політика

У Балтійському морі знову пошкоджено підводний кабель
21 Лютого 2025 12:01
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Телекомунікаційний кабель C-Lion / SVT Grafik
Телекомунікаційний кабель C-Lion / SVT Grafik

Берегова охорона Швеції зафіксувала пошкодження ще одного кабелю зв’язку в економічній зоні Швеції в Балтійському морі, поблизу острова Готланд.

За даними SVT, у виключній економічній зоні Швеції пошкоджено телекомунікаційний кабель C-Lion 1 фінської держкомпанії Cinia, що з’єднує Фінляндію та Німеччину.

У листопаді 2024 року вже повідомлялося про пошкодження цього кабелю. Через кілька днів після обриву його відремонтували. У пошкодженні кабелю запідозрили китайський суховантаж Yi Peng 3.

Коли цього разу кабель було пошкоджено, невідомо. Берегова охорона Швеції заявила, що їй відомо про подію з 20 лютого. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що він у курсі того, що трапилося.

“Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже говорив, їх необхідно розглядати в контексті серйозної ситуації з безпекою”, – додав він.


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