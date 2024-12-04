У Балтійському морі екіпаж російського корабля обстріляв вертоліт Бундесверу сигнальними ракетами

У Балтійському морі російський корабель випустив сигнальні ракети по вертольоту збройних сил Німеччини. Про це повідомляє видання Die Welt.

За інформацією агентства, цей інцидент згадала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у кулуарах зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО в Брюсселі.

Подробиць Бербок не навела. Коли стався інцидент, невідомо. Про наслідки також не повідомляють.

Сигнальні боєприпаси застосовуються тільки в надзвичайних ситуаціях. Вертоліт, як зазначає агентство, виконував спостережну місію над Балтійським морем. Там, за словами Бербок, постійно перебувають судна, які допомагають в обході санкцій проти Росії. Вона анонсувала збільшення кількості патрулів у регіоні для захисту критичної інфраструктури.