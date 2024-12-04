Політика

У Балтійському морі екіпаж російського корабля обстріляв вертоліт Бундесверу сигнальними ракетами
4 Грудня 2024 15:40
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У Балтійському морі російський корабель випустив сигнальні ракети по вертольоту збройних сил Німеччини. Про це повідомляє видання Die Welt.

За інформацією агентства, цей інцидент згадала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у кулуарах зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО в Брюсселі. 

Подробиць Бербок не навела. Коли стався інцидент, невідомо. Про наслідки також не повідомляють. 

Сигнальні боєприпаси застосовуються тільки в надзвичайних ситуаціях. Вертоліт, як зазначає агентство, виконував спостережну місію над Балтійським морем. Там, за словами Бербок, постійно перебувають судна, які допомагають в обході санкцій проти Росії. Вона анонсувала збільшення кількості патрулів у регіоні для захисту критичної інфраструктури.


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