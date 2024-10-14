У багатьох містах України повідомили про масові мінування навчальних закладів та держустанов 

14 жовтня у багатьох містах України повідомили про мінування державних установ і навчальних закладів. На місця виїхали вибухотехніки та кінологи.

Про це повідомляють поліція, ЗМІ.

Так, Київський апеляційний суд повідомив про те, що їм надійшло повідомлення про замінування приміщення.

“Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними УНІАН, також надійшов виклик про мінування будівлі Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Туди вже прибули правоохоронці та розпочали перевірку будівлі.

Водночас Суспільне із посиланням на поліцію Сумської області повідомляє, що після 12:00 у Сумах до 10 різних державних установ надійшло повідомлення про мінування будівель.

“Серед, ймовірно, замінованих будівель: Зарічний суд, управління освіти і науки Сумської міської ради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства”, – повідомили журналісти.

Водночас Еспресо.Захід писало, що у Львові також надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів і низки будівель. Кілька навчальних закладів проводять евакуацію учнів через повідомлення про замінування

Видання LIGA.net пише, що також отримало повідомлення про мінування свого офісу в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у поліції, вибухівку шукають у школах, міськрадах, будівлі Мінкульту, приміщенні Вищої ради правосуддя та інших установах. Зокрема, відомо про випадки в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що 14 жовтня вся країна стала свідками спроб дестабілізації через фейкові повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування.

“Це спрямовано на зрив роботи важливих для країни структур і сіяння паніки серед населення. Дніпропетровська обласна рада також опинилася в центрі подій: надійшов дзвінок про замінування будівлі”, – написав Лукашук.

За його словами, загрози не підтвердилися, а всі працівники в безпеці.