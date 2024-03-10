Суспільство

У 47-й бригаді “Маґура” змінився командир

10 Березня 2024 17:51
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Прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина та його передача наступнику Яну Яцишину / Скріншот з відео 47-ї омбр “Маґура”

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” отримали нового командира. В бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина та його передача наступнику Яну Яцишину.

Про це повідомляється у Facebook 47-ї бригади.

В ході прощання з бойовим прапором підполковник Рюмшин заявив, що його помста російським окупантам ще не закінчена і вже завтра він буде на новому місці служби.

Новий комбриг, полковник Яцишин пообіцяв продовжувати справу свого попередника та дійти до перемоги разом з воїнами 47-ї бригади.

“Від імені командування бригади та особового складу дякуємо Рюмшину та бажаємо наснаги на новому місці, щоб ви й надалі з честю виконували це покликання”, – заявили у бригаді.


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