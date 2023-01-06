Техно

Twitter зламано, 200 мільйонів адрес користувачів викладено в мережу

6 Січня 2023 07:42
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Twitter

Невідомі хакери вкрали електронні адреси понад 200 мільйонів користувачів Twitter та оприлюднили їх на хакерському онлайн-форумі, пише Reuters.

«Це, на жаль, призведе до великої кількості хакерських атак, цілеспрямованого фішингу та доксінгу», – наводить видання у цьому зв’язку оцінку Алона Гала, співзасновника ізраїльської компанії з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock.

Ізраїльський фахівець назвав це «одним із найістотніших витоків». Тим часом у самій компанії Twitter поки не оприлюднили коментарів з цього приводу.

Агенство зазначає, що оцінки розміру та масштабу наслідків різнилися. На початку йшлося про можливе викрадення 400 мільйонів адрес електронної пошти та номерів телефонів.

При цьому зазначається, що серйозний злом платформи Twitter може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики.

Наразі немає відомостей про особу хакера або хакерів, які стоять за зломом. Можливо, це відбулося ще у 2021 році, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії.


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