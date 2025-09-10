Туск назвав атаку дронів РФ на Польщу масштабною провокацією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що сьогодні вночі, 10 вересня, польський повітряний простір порушила велика кількість російських дронів. Туск назвав атаку РФ “масштабною провокацією”.

Про це Дональд Туск написав у мережі Х.

Реклама

Реклама

“Минулої ночі польський повітряний простір порушила велика кількість російських дронів. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками”, – заявив Туск.

Під час надзвичайного засідання уряду Туск заявив, що дрони над Польщею – це провокація.

“Ми маємо справу, найімовірніше, з масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях з нашими союзниками”, – наголосив глава уряду.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що всі російські ударні дрони, які залетіли над територію країни, були збиті. До знищення повітряних цілей залучалися винищувачі F-35 НАТО та Нідерландів.

“Операції польських та союзних ВПС, пов’язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися“, – зазначили у військовому відомстві.