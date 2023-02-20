Туреччину знову трясе: з різницею у 3 хвилини сталися два землетруси

Землетрус магнітудою 6,4 стався в районі Дефне турецької провінції Хатай, повідомляє Anadolu з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій Туреччини. Підземні поштовхи зафіксували о 20.04 за місцевим часом на глибині 16,7 кілометра.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи також відчувалися у сусідніх країнах, зокрема у Сирії, Лівані та Ізраїлі.

О 20:07 за місцевим часом, за даними турецької влади, в районі Самандагу в провінції Хатай зафіксували землетрус магнітудою 5,8.

У провінції Хатай зруйнувалися будинки, повідомляє телеканал Habertürk. Про постраждалих чи загиблих через землетрус не повідомляється. У центральній частині Антакьї пошкоджено будинки, заявили очевидці Reuters.