Суспільство

Туреччину знову трясе: з різницею у 3 хвилини сталися два землетруси

20 Лютого 2023 20:03
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туреччина, землетрус

Землетрус магнітудою 6,4 стався в районі Дефне турецької провінції Хатай, повідомляє Anadolu з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій Туреччини. Підземні поштовхи зафіксували о 20.04 за місцевим часом на глибині 16,7 кілометра.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи також відчувалися у сусідніх країнах, зокрема у Сирії, Лівані та Ізраїлі.

О 20:07 за місцевим часом, за даними турецької влади, в районі Самандагу в провінції Хатай зафіксували землетрус магнітудою 5,8.

У провінції Хатай зруйнувалися будинки, повідомляє телеканал Habertürk. Про постраждалих чи загиблих через землетрус не повідомляється. У центральній частині Антакьї пошкоджено будинки, заявили очевидці Reuters.


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