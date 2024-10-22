Політика

Туреччина заблокувала експорт товарів військового призначення до Росії після попередження США, – FT
22 Жовтня 2024 21:11
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Туреччина заборонила експорт до Росії американського військового обладнання після того, як Вашингтон попередив Анкару про “наслідки”, якщо вона не припинить торгівлю.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на людей обізнаних з цим питанням.

Як пише видання, за останні тижні Анкара скоригувала свою митну систему таким чином, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження, які Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для воєнної машини РФ.

У цьому списку сучасна електроніка, процесори, карти пам’яті, верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва зброї.


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