Кримінал

Тривожна інформація надходить із Білгородської області

20 Грудня 2022 12:20
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росія

Триває обстріл Шебекинського міського округу, заявив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждав чоловік; його було доставлено до лікарні.

“Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів у складські приміщення на території промзони”, – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За даними телеграм-каналу «Попіл», снаряд потрапив у підстанцію. У всьому місті немає води та світла, повідомляє місцевий водоканал.


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