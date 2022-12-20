Тривожна інформація надходить із Білгородської області

Триває обстріл Шебекинського міського округу, заявив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждав чоловік; його було доставлено до лікарні.
“Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів у складські приміщення на території промзони”, – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.
За даними телеграм-каналу «Попіл», снаряд потрапив у підстанцію. У всьому місті немає води та світла, повідомляє місцевий водоканал.
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