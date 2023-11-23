Трюдо звернувся до лідерів G20 із закликом покарати Росію за вторгнення до України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час віртуальної зустрічі лідерів G20 закликав притягнути Росію до відповідальності за незаконне вторгнення до України.

Про це за підсумками зустрічі заявили у офісі глави канадського уряду.

“Прем’єр-міністр Трюдо засудив жорстоке та невиправдане вторгнення Росії до України, закликав притягнути Росію до відповідальності та наголосив на тому, що найбільш уразливі люди по всьому світу насильніше страждають від глобальних наслідків війни”, – розповіли у відомстві.

Трюдо також привернув увагу до “дотримання верховенства права й заохотив держави-члени засудити безвідповідальні дії Росії”.