Трипільська ТЕС зазнала 19 ударів “шахедами”: річні відновлювальні роботи фактично перекреслені

Трипільська теплоелектростанція на Київщині знову стала мішенню російських дронів-камікадзе. За словами народного депутата Сергія Нагорняка, під час останньої атаки по об’єкту зафіксовано 19 влучань безпілотників «Шахед». Він заявив в ефірі каналу «Київ24», що річні відновлювальні роботи на станції були фактично знищені.

Трипільська ТЕС є ключовим енергетичним об’єктом у центральній Україні. Вона забезпечує електропостачання Київської, Черкаської та Житомирської областей. Після масованих російських атак взимку 2022–2023 років станцію довелося відновлювати практично з нуля. У квітні 2024-го російські війська вже завдавали потужного удару по ТЕС, що тоді спричинило її повне зупинення.

Україна неодноразово зверталася до партнерів із проханням посилити захист енергетичної інфраструктури, особливо об’єктів генерації. За оцінками уряду, російські удари по енергетиці призвели до втрати понад половини генеруючих потужностей країни.

Нині відновлення станції потребуватиме ще більше часу та ресурсів. Як зазначив Нагорняк, масштаб пошкоджень показує, що російські удари спрямовані не лише на тимчасове виведення з ладу енергосистеми, а й на системне руйнування критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.