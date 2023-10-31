Суспільство

Трикутник із літерою “У” на навчальних машинах замінять новим знаком

31 Жовтня 2023 13:13
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Кабінет Міністрів замінив у правилах дорожнього руху «Учбовий транспортний засіб» на «Навчальний». Тож тепер і розпізнавальні знаки на таких машинах зміняться.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 27 жовтня 2023 року №1128.

Згідно зі змінами, до правил дорожнього руху внесуть розпізнавальний знак «Навчальний транспортний засіб». Візуальні зміни будуть мінімальні: у білому трикутнику із червоними краями буде літера «Н» чорного кольору, замість літери «У».

Ця постанова набирає чинності через шість місяців із дня її опублікування.


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