Труханов засмутився перейменуванням топонімів в Одесі

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на перейменування топонімів міста головою Одеської ОВА. Він заявив, що міськрада “вимушена вжити всіх передбачених законом заходів” для скасування цього рішення.

Як повідомляє “Суспільне”, на початку тижня в Одесі поширилась інформація, що голова Одеської ОВА своїм розпорядженням перейменував близько 400 топонім в області, серед яких близько 80 — в самій Одесі. До списку потрапили вулиці в центрі міста — Пушкінська, Буніна, Жуковського, Дворянська, бульвар Жванецького, Думська площа, а також інші, названі на честь людей, які родилися в Одесі та прославляли його — Паустовського, Катаєва, Ільфа та Петрова. Також в ОВА рекомендували прибрати пам’ятник Пушкіну на Приморському бульварі.

За словами міського голови, не всі топоніми зі списку ОВА можна було перейменовувати. Зокрема ті, які перебувають у зоні об’єкта історичної спадщини ЮНЕСКО, яким є історичний центр Одеси.

“Стаття 5 закону про деколонізацію чітко визначає, що заборона не поширюється на обʼєкти всесвітньої спадщини. Якщо говоримо про памʼятник Пушкіну, то він знаходиться в зоні саме такого об’єкта – історичного центру Одеси, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Відповідно демонтаж цього памʼятника призведе до порушення цілісності і автентичності обʼєкта всесвітньої спадщини, негативно плине на його видатну універсальну цінність”, – заявив Труханов.

Також мер виступає проти перейменування вулиць, названих на честь відомих одеситів. Він нагадав, що з 2019 року Одеса є літературним місто ЮНЕСКО, а подібне перейменування, на його думку, може “не тільки поставити під сумнів позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й нівелювати цінність літературної Одеси в масштабах світу”.

“Виходячи з логіки “деколонізаторів”, ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це “обнуляє” наше місто”, – зазначено у заяві мера.

У міськраді планують “вжити всіх передбачених законом заходів”, щоб скасувати це перейменування. Що конкретно будуть робити – мер не уточнив.