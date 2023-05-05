Кримінал

Труханов вийшов із СІЗО під багатомільйонну заставу Одеський міський голова Геннадій Труханов вийшов із СІЗО. За мера Одеси внесли заставу у розмірі 13 млн. гривень. Заставу вніс депутат одеської міськради Дмитро Танцюра. Цю інформацію він підтвердив Спільному. Поділитися:



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