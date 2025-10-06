Троє вчених із США та Японії отримали Нобелівську премію з медицини за відкриття у сфері імунології

Нобелівська асамблея при Каролінському інституті оголосила, що лауреатами Нобелівської премії з медицини 2025 року стали вчені Мері Е. Бранкоу й Фред Рамсделл із США та Шімон Сакаґучі з Японії. Вчених відзначено за відкриття, що стосуються периферійної імунної толерантності.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нобелівської премії.

Вчені з’ясували, як організм утримує імунну систему під контролем, аби вона не почала атакувати власні тканини. Вони виявили регуляторні Т-клітини — своєрідних “охоронців” імунної системи, які запобігають аутоімунним реакціям.

Голова Нобелівського комітету Олле Кемпе зазначив, що ці відкриття стали вирішальними для розуміння принципів роботи імунної системи та причин, через які не всі люди хворіють на тяжкі аутоімунні захворювання.

Перший ключовий крок зробив Шімон Сакаґучі у 1995 році. Тоді він довів, що імунна толерантність формується не лише у тимусі (центральна толерантність), а й підтримується окремим типом клітин, які захищають організм від аутоімунних хвороб.

У 2001 році Мері Бранкоу та Фред Рамсделл відкрили, що у мишей, схильних до аутоімунних захворювань, є мутація в гені Foxp3. Вони також встановили, що подібні мутації у людей викликають тяжке аутоімунне захворювання IPEX.

Через два роки Сакаґучі показав, що саме ген Foxp3 керує розвитком регуляторних Т-клітин, які контролюють інші імунні клітини та забезпечують толерантність до власних тканин.

Відкриття лауреатів започаткували новий напрям у медицині — дослідження периферійної толерантності, що відкрило шлях до створення інноваційних методів лікування раку й аутоімунних хвороб, а також підвищення успішності трансплантацій. Нині кілька таких терапій проходять клінічні випробування.