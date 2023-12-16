Кримінал

Троє ізраїльських заручників стали жертвами френдліфаєра

16 Грудня 2023 17:00
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ізраїль

Ізраїльські військові розстріляли заручників, прийнявши їх за терористів ХАМАС.

Як повідомив представник Армії оборони Ізраїлю, один із солдатів побачив, як заручники виходять із будівлі без сорочок, тримаючи в руках палицю з білою тканиною. Солдат відчув небезпеку і відкрив вогонь, припустивши, що ці люди терористи.

Двоє загинули одразу. Третій заручник, отримавши поранення, утік у будинок. Він почав кликати на допомогу на івриті, після чого солдати знову відкрили вогонь. В результаті третій заручник також загинув.

“Я скажу відверто. Це було проти наших правил ведення бойових дій», – заявив представник Армії оборони Ізраїлю.

«Армія оборони Ізраїлю негайно розпочала розслідування інциденту. Армія оборони Ізраїлю наголошує, що це зона активних бойових дій, у якій протягом останніх кількох днів тривали бої. З цієї події було зроблено безпосередні уроки, які були доведені до відома всіх військовослужбовців на місцях», — йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.


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