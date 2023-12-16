Троє ізраїльських заручників стали жертвами френдліфаєра

Ізраїльські військові розстріляли заручників, прийнявши їх за терористів ХАМАС.

Як повідомив представник Армії оборони Ізраїлю, один із солдатів побачив, як заручники виходять із будівлі без сорочок, тримаючи в руках палицю з білою тканиною. Солдат відчув небезпеку і відкрив вогонь, припустивши, що ці люди терористи.

Двоє загинули одразу. Третій заручник, отримавши поранення, утік у будинок. Він почав кликати на допомогу на івриті, після чого солдати знову відкрили вогонь. В результаті третій заручник також загинув.

“Я скажу відверто. Це було проти наших правил ведення бойових дій», – заявив представник Армії оборони Ізраїлю.

«Армія оборони Ізраїлю негайно розпочала розслідування інциденту. Армія оборони Ізраїлю наголошує, що це зона активних бойових дій, у якій протягом останніх кількох днів тривали бої. З цієї події було зроблено безпосередні уроки, які були доведені до відома всіх військовослужбовців на місцях», — йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.