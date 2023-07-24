Троє дітей з Волині втекли від побоїв батька до інтернату

В Україні більшає домашнього насильства над дІтьми. Понад чотири тисячі скарг про насильство поступило на гарячу лінію від дітей лише 2023 року, а також понад 20 тисяч торік.

Пятнадцятирічна Софія у власній кімнаті не стримує сліз, коли розповідає про нову маму та велику родину, до яких разом із меншими братом та сестрою потрапила після інтернату.

Історію дівчинки розповіла кореспондентка ТСН Світлана Березівська.

“Хотіла сім’ю, яка не п’є. Я вважаю, якщо людина не п’є і не вживає всяку гидоту, то життя трохи інакше”, – каже дівчина.

Виростала Софія в багатодітній родині. У 10 років залишилася за єдину дорослу меншій двійні, яким було по три рочки. Батьки пиячили і тато часто був агресивним до дітей.

“Коли була бійка, то доводилося малих відводити в останню кімнату. Я могла не ходити в школу через те, що батьки п’янезні і я не могла залишити малих, не могла собі уявити наприклад залишу і що буде? Голодні? Тобто я могла піти до бабусі, а вона годувала”, – розповідає дівчина.

Софію з малими від побиття батька не раз рятувала мати.

Після одної страшної ночі з бійкою дівчина не витримала і сама пішла з дому, до влади в селі, – шукати захисту від домашнього насилля.

“Пішла до сільської ради. Сказала це все голові сільської ради і написала заяву. Забрали мене, а потім і малих”, – розповідає дівчина.

Понад рік Софія з двійнятами прожила в інтернаті, доки тривали суди про позбавлення батьківських прав. Про цей заклад Софія воліє забути.

“Вихователі є, але вони не замінять батьків. Ти просто живеш сам собою, якщо наприклад малята були, то так, мені потрібно за ними дивитися, бо вони мої рідні”, – розповідає вона.

В інтернаті Софія навчилася битись, бо довелось і тут захищати меншого братика та сестричку. Носила короткі стрижки і вже не планувала повертатися до життя в родині. Аж поки не познайомилась із багатодітною сім”єю Номінантів, яких уразив учинок Софії.

В Україні за час війни реєструють зростання домашнього насильства, за даними Нацполіції, торік було понад 244 тисячі звернень. Це на 40% більше, ніж попереднього.

Гаряча лінія з допомоги жертвам торік зареєструвала рекорд скарг від дітей.

Софія нині живе разом із двійнею в новій родині. Її батьки Ірина та Аркадій Номінанти, у яких троє рідних дітей і девятеро прийомних. Брати сиріт з інтернатів почали після смерті сина з інвалідністю. Із часом дітей більшало і вони стали будинком дитячого типу. Коли почалася повномасштабна війна, батько всіх вивіз за кордон, а сам повернувся волонтерити.

Софії з двійнятами, які лише звикли до нового дому, важко далося покидати все.

За кордоном родина прожила рік. На чужині двійнята відзначили 8 років і були серед тих, хто найбільше просився додому, на рідну Волинь. Нині вони вдома.

За час у родині Софія відростила довге волосся, мріє бути перукарем, робить красиві зачіски всім сестричкам.