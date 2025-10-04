Троє дітей постраждали внаслідок удару РФ по вокзалу Шостки: поліція оприлюднила кадри з місця

Сьогодні, 4 жовтня, російські війська атакували місто Шостка Сумської області, завдавши масованих ударів БпЛА. Під ударом опинився залізничний вокзал. Постраждали восьмеро людей, зокрема троє дітей.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Російські безпілотники влучили у пасажирський вагон та по залізничній платформі вокзалу. Попередньо, поранення дістали восьмеро людей, серед них — троє дітей.

Реклама

Реклама

“Уражено два потяги: приміський Терещенська — Новгород-Сіверський та Шостка — Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація. Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами”, — зазначили в Укрзалізниці.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).