        Суспільство

        Троє дітей постраждали внаслідок удару РФ по вокзалу Шостки: поліція оприлюднила кадри з місця

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 16:39
        Пошкоджений поїзд на вокзалі Шостки / Фото: Нацполіція
        Пошкоджений поїзд на вокзалі Шостки / Фото: Нацполіція

        Сьогодні, 4 жовтня, російські війська атакували місто Шостка Сумської області, завдавши масованих ударів БпЛА. Під ударом опинився залізничний вокзал. Постраждали восьмеро людей, зокрема троє дітей.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Російські безпілотники влучили у пасажирський вагон та по залізничній платформі вокзалу. Попередньо, поранення дістали восьмеро людей, серед них — троє дітей.

        “Уражено два потяги: приміський Терещенська — Новгород-Сіверський та Шостка — Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація. Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами”, — зазначили в Укрзалізниці.

        Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

        За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

        Наслідки обстрілу вокзалу Шостки / Фото: Нацполіція

