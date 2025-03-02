Суспільство

Трохи більше половини американців підтримують Україну в конфлікті з Росією, – опитування
2 Березня 2025 19:04
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Українські військовослужбовці стріляють з гаубиці М777 у бік російських позицій на передовій біля Донецька / Фото AP
Українські військовослужбовці стріляють з гаубиці М777 у бік російських позицій на передовій біля Донецька / Фото AP

Трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її конфлікті з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці. Про це свідчить опитування CBS/YouGov, оприлюднене у неділю і проведене напередодні зустрічі в Овальному кабінеті між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, передає CNN.

Ключові висновки опитування:

  • 52% опитаних заявили, що підтримують Україну в її війні з Росією, лише 4% заявили, що підтримують Росію, а 44% – що не підтримують ні ту, ні іншу сторону.
  • Американці значною мірою розділилися між тим, що дії та заяви Трампа сприяли Росії (46%), і тим, що він ставився до Росії та України однаково (43%), і лише 11% вважають, що він надавав перевагу Україні.
  • Більшість республіканців (56%) кажуть, що вони не стають ні на бік Росії, ні на бік України, тоді як 72% демократів називають себе проукраїнськими.
  • Приблизно три чверті американців вважають, що те, що відбувається між Росією і Україною, має хоча б деяке значення для інтересів США, в тому числі більшість незалежно від партійної приналежності, але демократи більш ніж удвічі частіше, ніж республіканці (48% проти 20%), вважають, що це має велике значення.
  • Більшість американців (66%) вважають Росію недружньою або ворогом, але 41% республіканців називають її дружньою або союзником, порівняно з 26% демократів, які говорять те ж саме.
  • Громадськість в цілому розділилася щодо того, чи повинні США надавати зброю та військову допомогу Україні – 51% вважають, що повинні, 49% – що не повинні. Серед демократів цю позицію підтримують 72%, а серед республіканців – лише 32%.

Згідно з опитуванням, загальний рейтинг схвалення Трампа становить 51%, а 49% не схвалюють. Це незначне зниження порівняно з його позицією в опитуванні CBS на початку лютого, але воно залишається вищим, ніж в інших нещодавніх опитуваннях.


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