Кримінал

Трансфер за 7,5 тис. доларів: у Харкові судитимуть правоохоронця, який обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
13 Лютого 2025 14:00
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Затриманий за підозрою в організації переправлення військовозобов'язаного / Фото: ДБР
Затриманий за підозрою в організації переправлення військовозобов'язаного / Фото: ДБР

Завершено досудове розслідування стосовно правоохоронця з Харкова, який взявся організувати переправлення військовозобов’язаного до Молдови за 7,5 тис. доларів. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

З даними ДБР, харків’янин, шукаючи законні способи виїзду за межі держави, вирішив проконсультуватися з цього питання зі знайомим правоохоронцем. Останній дав зрозуміти, що це можна зробити виключно за гроші та незаконно.

“Правоохоронець обіцяв, що з використанням його службового посвідчення вони безперешкодно доберуться з Харкова до Одеси. Далі  розмістяться в одному з готелів, де “клієнта” зустрінуть спільники, які вже й допоможуть перетнути кордон з Молдовою,” – розповіли в ДБР.

Під час попередніх домовленостей правоохоронець повідомляв, що кордон треба буде перетинати пішки, використовуючи засоби маскування, аби не схопили прикордонниками. На молдовському боці кордону втікача мали чекати інші люди, які допомогли б з оформленням документів та розміщенням.

Після отримання завдатку правоохоронець придбав два квитки на потяг з Харкова до Одеси та особисто супроводжував клієнта. В Одесі правоохоронець та військовозобов’язаний поселилися в одному з готелів, де відбулася передача решти грошей, під час чого правоохоронця й затримали.

Він обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Затримання в Одесі харківського правоохоронця / Фото: ДБР

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