Кримінал

Трампа оштрафували майже на $355 млн

17 Лютого 2024 09:52
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Колишній президент США Дональд Трамп під час судового засідання за звинуваченням у фальсифікації ділової документації у Верховному суді штату Нью-Йорк, США, 15.02.2024 / Фото Reuters

Суд у Нью-Йорку засудив колишнього президента США Дональда Трампа до штрафу в 354,9 мільйона доларів у справі про шахрайство під час оцінки активів компанії Trump Organization, передає Reuters.

Трампа визнали винним у тому, що він щорічно протягом десяти років завищував чисту вартість свого сімейного бізнесу на 3,6 мільярда доларів. Це давало йому змогу отримувати вигідніші умови кредитування.

Також суд заборонив Трампу протягом трьох років бути співробітником або директором будь-якої нью-йоркської компанії. На той самий період Трампу і його компаніям заборонено просити кредит у будь-якій фінансовій установі Нью-Йорка.

Крім того, суд зобов’язав старших синів Трампа – Дональда-молодшого та Еріка – виплатити по чотири мільйони доларів штрафу. Суддя визнав їх винними в “численних випадках шахрайства”. Також їм заборонено протягом двох років очолювати компанії в Нью-Йорку.

Колишній фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, який визнав себе винним в окремій справі про податкове шахрайство, заплатить мільйон доларів штрафу. Суд довічно заборонив йому керувати фінансами будь-якої нью-йоркської компанії.

У своїй соціальній мережі Трамп знову назвав справу проти нього “полюванням на відьом” і “втручанням у вибори”. Адвокати Трампа і його синів мають намір подавати апеляцію.


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