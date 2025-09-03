Трамп звинуватив Китай, Росію і Північну Корею у змові проти США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що керівники Китаю, Росії та Північної Кореї діють у змові проти США. Заява пролунала після військового параду в Пекіні, де вперше публічно разом з’явилися Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин.

У повідомленні на своїй сторінці в Truth Social Трамп нагадав, що під час Другої світової війни Сполучені Штати надали Китаю масштабну допомогу, за яку американці заплатили життями. Він наголосив, що ці жертви мають бути гідно вшановані, а внесок США у визволення Китаю — не забутий.

“Головне питання, на яке слід дати відповідь, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та “кров”, яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому здобути СВОБОДУ від дуже недружнього іноземного загарбника. Багато американців загинули у прагненні Китаю до Перемоги та Слави. Я сподіваюся, що вони будуть по праву вшановані й згадані за свою мужність і жертву!”, — написав Трамп.

Водночас він іронічно звернувся до китайського лідера, додавши: “Бажаю президентові Сі та народу Китаю чудового святкування. Прошу також передати мої вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів”.

У ніч на 3 вересня у Пекіні відбувся військовий парад, на якому китайський лідер Сі Цзіньпін з’явився разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли троє авторитарних союзників публічно крокували разом.